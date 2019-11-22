مصرع شاب سقط من الطابق الخامس أثناء إصلاح طبق الدش

لقي شاب مصرعه، إثر سقوطه من الدور الخامس بالمجاورة 13 بالعاشر من رمضان.



كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا يفيد مصرع الشاب "هيثم. ف، 25 سنة"، متأثرا بإصابته.



وتبين أنه خلال قيامه بإصلاح طبق الدش الخاص بشقته اختل توازنه وسقط من الخامس على الأرض ليتوفى في الحال.



تحرر المحضر اللازم وصرحت النيابة بدفن الجثة.

