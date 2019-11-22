السيسي يستقبل وزير خارجية المغرب على هامش مؤتمر إفريقيا للاستثمار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، ناصر بوريطة، وزير خارجية المملكة المغربية، وذلك على هامش مؤتمر إفريقيا للاستثمار 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الرئيس السيسي، حرص مصر على الدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائي مع المغرب على شتى الأصعدة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات في كل المجالات، والانطلاق بها إلى آفاق أرحب وأوسع تتناسب مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.



من جانبه، نقل الوزير المغربي تحيات جلالة الملك محمد السادس، إلى الرئيس السيسي، مؤكدا اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي.