هنا شيحا وشيرين رضا في عرض "سيدة البحر"

بدأ منذ قليل عرض الفيلم السعودي "سيدة البحر" في عرضه الأول بالشرق الأوسط ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، للمخرجة شهد أمين، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



وحرص على حضور الفيلم عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة شيرين رضا عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية والفنانة هنا شيحا عضو لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية والفنانة رانيا يوسف والفنانة التونسية ساندي.



تدور أحداث الفيلم، في أجواء من الديستوبيا، داخل قرية متعصبة. قصة فتاة صغيرة تحتضن مصيرها عندما تقف وحدها ضد أسرتها وتقلب تقليد القرية المتمثل في التضحية بالأطفال الإناث إلى المخلوقات الغامضة التي تعيش في المياه المجاورة.