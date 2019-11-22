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اقتصاد

في ختام فعالياته.. "الاتصالات الراديوية" يصدر قرارات دولية بشأن الـ"G5"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:51 م
G5
G5
شرم الشيخ - طارق عتمان
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شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهولن زاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ختام فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-19 الذي استضافته مدينة شرم الشيخ على مدار أكثر من شهر وينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، وافتتح فعالياته الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي، وهو مؤتمر دولي تابع للاتحاد الدولي للاتصالات أحد منظمات الأمم المتحدة.

وفي مستهل كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة وجه الدكتور عمرو طلعت الشكر للاتحاد الدولي للاتصالات على ثقته في اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث الدولي الكبير لتكون أول دولة ترعى وتستضيف هذا المؤتمر خارج مقر الاتحاد بجنيف منذ 20 عامًا، مثمنًا في ذات الوقت الجهود التي بذلت من جميع الأطراف للخروج بهذا الحدث الدولي الكبير في أبهى صورة تليق بمصر ومكانتها الدولية، وفي مقدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والدكتور عمرو بدوي على إدارته المميزة لأعمال المؤتمر، ومحافظة جنوب سيناء وكل القيادات التنفيذية بالمحافظة، وكل الأجهزة المعنية التي لم تدخر وسعًا في سبيل توفير كل السبل والتجهيزات التي تدعم وتساند المشاركين وضيوف المؤتمر في تهيئة بيئة العمل اللازمة وتوفير المناخ المناسب لهم.

كما تطرق الوزير في كلمته إلى التوصيات والمخرجات التي أثمرت عنها مناقشات المؤتمر وخلصت إلى إصدار العديد من النتائج الإيجابية لمستقبل الاتصالات المحمولة ومنها حزمة من النطاقات الهامة والحيوية لمستقبل تكنولوجيا الجيل الخامس، والتأكيد على حماية الخدمات المجاورة مثل خدمات التنبؤ بالطقس العالمية، بالإضافة إلى استصدار قرارات دولية تساعد على تمهيد الطريق لتحسين النقل في المُدُن الذكية، كما أعرب الوزير عن سعادته لإصدار المؤتمر إعلانا خاصا حول المساواة بين الجنسين في قطاع الراديو بالاتحاد، مشيرًا إلى أن ذلك من الأمور التي توليها مصر اهتمامًا كبيرًا.

ودار خلال المؤتمر العديد من الفعاليات، منها قيام الحكومات باستعراض ومراجعة لوائح الراديو، وهي المعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات الأقمار الصناعية المستقرة والأقمار الصناعية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض. كما تم الإعلان عن المخرج النهائي للمؤتمر وهو اتفاقية دولية تحمل اسم الدولة المضيفة للمؤتمر (وثيقة شرم الشيخ 2019).

وخلص المؤتمر إلى العديد من النتائج والتوصيات، من أهمها فتح الأبواب لإطلاق خدمات الجيل الخامس بشكل تجاري موسع وذلك بتوفير الحيزات الترددية المطلوبة، والتوسع في شبكات الإنترنت واسع المدى، وذلك من خلال تطوير الإطار التنظيمي لتشغيل المحطات الأرضية المتحركة ESIM في الحيز الترددي KA-band، بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد الإطار التنظيمي في الخدمة للأقمار الصناعية غير المستقرة، حيث يتجه العالم في الوقت الراهن إلى إطلاق عدد كبير من الأقمار الصناعية لتقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق من خلالها بسرعات عالية لتغطية جميع المناطق وخاصة المناطق النائية وغير المغطاة عن طريق الخدمات الأرضية، بالإضافة إلى تخصيص حيزات ترددية جديدة للخدمة الثابتة للأقمار الصناعية، وتوفير مواقع مدارية جديدة لتوفير التغطية عبر الأقمار الصناعية خاصة للدول النامية. بالإضافة الى تأمين حركة الملاحة في البحار والمحيطات من خلال تحديث منظومة السلامة والاستغاثة البحرية GMDSS، وتحسين النقل في المدن الذكية، وسلامة النقل العام والسكك الحديدية من خلال استصدار قرارات دولية.

ولتلبية الحاجة المتزايدة إلى طيف الترددات الراديوية لنظام ESIM، قرر مؤتمر WRC-19 الشروط التنظيمية والتقنية التي بموجبها تتيح نطاقات عدد من الترددات التي تعمل بنظام (فضاء- أرض) إلى إمكانية استخدامها (أرض- فضاء) من خلال الأنواع الثلاثة لمحطة ESIM التي تتصل بمحطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (GSO) في الخدمة الثابتة.

كما أصدر المؤتمر قرارات دولية تساعد على تمهيد الطريق لتحسين النقل في المدن الذكية، والتي تهدف إلى تحسين إدارة وحركة المرور وأنظمة النقل العام والسلامة على الطرق وسلامة القطارات ومراقبة حركة السكك الحديدية- من بين جوانب أخرى من وسائل النقل، التي تهدف إلى الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لجعل العالم المدن أكثر أمانا و"أكثر ذكاء".

كذلك وافق المؤتمر على توصية جديدة بشأن أنظمة النقل الذكية (ITS) وتم إصدار قرار جديد بشأن أنظمة الاتصالات الراديوية بالسكك الحديدية بين القطار وجانب المسار (RSTT)، كما تم أيضًا تحديث منظومة السلامة والاستغاثة البحرية GMDSS.

كذلك نظر المؤتمر في الاحتياجات من الطيف الخاصة بتكنولوجيا محطات المنصات عالية الارتفاع (HAPS)، حيث نجح المشاركون في تنقيح الإطار التنظيمي لأنظمة الأقمار الصناعية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، ومن مزايا تكنولوجيا HAPS أنها تعمل في الستراتوسفير، ويمكن استخدامها لتوفير اتصال واسع النطاق ثابت للمستخدم النهائي والوصلة الخلفية لشبكات المحمول، وبالتالي زيادة تغطية هذه الشبكات.

وتم إطلاق إعلان حول المساواة بين الجنسين في قطاع الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات مما يعتبر خطوة في غاية الأهمية بالنسبة للاتحاد حيث أن قطاع الراديو هو القطاع الوحيد بالاتحاد الذي لا يوجد به قرار في هذا الموضوع، وهو أمر هام بالنسبة لقطاع الراديو والذي يديره ويشارك به رجال بشكل أكبر من النساء.

الجدير بالذكر أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية يعد جزء من ثلاثة أحداث كبيرة متتالية ومترابطة التي تخص الاتحاد الدولي للاتصالات وهي: الجمعية العالمية للاتصالات الراديوية من 21 – 25 أكتوبر 2019، والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية من 28 أكتوبر – 22 نوفمبر 2019، والاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقبل من 25 – 26 نوفمبر 2019.

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