صناعة الوفد: "التجارة الحرة الإفريقية" تدعم التكامل الاقتصادى

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إن تحقيق التكاملين الاقتصادي والصناعي بين دول القارة الإفريقية أمر حتمي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد كل دولة وسد العجز لديها من نواقصها في الوقت ذاته.



وأضاف قوطة، في بيان، اليوم، أن دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ سيسهم في دفع جهود التكامل الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية بما يعود بالنفع على شعوب هذه الدول، حيث يجعل إفريقيا سوقًا موحدة.



وأكد رئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب، أن أهم آليات تحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي بين دول القارة تكمن في مجالات التصنيع الزراعي والمصانع والمشروعات الصغيرة ووضع استراتيجيات جديدة لتعزيز التصدير، وخلق سوق تجارية إفريقية موسعة تضم كل الدول وإنشاء نظم للتكامل والاندماج في سلاسل التوريد العالمية.