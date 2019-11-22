برلماني يطالب باسترداد 87 فدانا من أملاك الدولة بكرداسة

طالب الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة، باتخاذ جميع الإجراءات العاجلة لاسترداد 87 فدانا منهوبة بقرية أبورواش بمنطقة كرداسة بالجيزة، مؤكدا أن قيمة هذه الأراضى المنهوبة تتعدى المليار جنيه.



وأشاد "حساسين" في بيان له، اليوم، بما قامت به محافظة الجيزة، في إزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة بمساحة 3 أفدنة و18 قيراطا بناحية قرية وردان بمركز ومدينة منشأة القناطر.



كما طالب بالاستفادة من هذه الأراضى بعد استردادها في إقامة مشروعات خدمية ذات نفع عام لخدمة أهالي وجماهير المنطقة، مؤكدا ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة مع الالتزام الكامل باسترداد حقوق الدولة دون استثناء من مافيا التعدي على أراضي وأملاك وحقوق الدولة والشعب وتنفيذ القانون على كل المخالفات مهما بلغ حجمها والتصدي بكل حسم وقوة وبالقانون لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها وإزالة جميع التعديات على أراضي وأملاك الدولة.



وكانت محافظة الجيزة أعلنت اليوم فى بيان لها تمكنها من استرداد 3 أفدنة بقرى وردان بمنشأة القناطر.