حسن راتب يكتب: جامعة سيناء.. القيمة الاجتماعية أولًا





ليس أعز على الإنسان من نفسه إلا مبدأ يحيا له، أو عقيدة يعتنقها أو وطن يرخص فى سبيله الغالى والنفيس.. الأمر الذى يدفعنى للكتابة فى موضوع قد يرى البعض أنه مجرد موضوع شخصى بينما هو فى حقيقة الأمر نموذج يجب أن يحتذى به، ونحن نعيش الآن أجواء حالة خاصة جدًا من العمل الوطنى الدءوب الذى يستهدف فى المقام الأول بناء مجتمع قادر على التعامل مع متطلبات حركة التطور بمفردات العلم الحديث ليلحق بركب الحضارة السريع.

لا يمكننى أن أصف الشعور الذى انتابنى بعد ١٥ سنة من إقامة جامعة سيناء وأنا أشارك فى الاحتفال بتخريج الدفعة العاشرة من جامعة سيناء فرع العريش، وهو موضوع يحتاج لأن أتناوله بعمق وبنوع من التفصيل، فالمشروعات دائمًا لها وجهان أحدهما يمثل جانب الجدوى الاقتصادية الحاكمة لهذا المشروع، بينما الوجه الآخر يتمثل فى القيمة الاجتماعية.. هذا الجانب ينعكس بشكل حقيقى على المجتمع وعلى تحقيق نقلة حضارية للمجتمع المحيط بهذا المشروع، أما الجانب الاقتصادى فهو يتمثل فى المردود والعوائد الاقتصادية التى تضمن الاستمرارية لهذا المشروع، خاصة أن المشروعات تنمو وتتطور وتستمر وتحقق مردودًا اقتصاديًا جيدًا، والحق يقال فإنه قد كان نصب أعيننا فى جميع المشروعات التى أقمتها فى سيناء أن يكون لها مردودان أولهما اجتماعى والآخر مجتمعى، وهو إيمان راسخ فى ذهنى فى جميع المشروعات التى حرصت على إنشائها فى سيناء.

وفى هذا الصدد، كانت جامعة سيناء فكرة تنحت فيها جانبًا القيمة الاقتصادية، حيث حرصنا على تعظيم الجانب الاجتماعى فيها.. فحينما كنا نضع الخطة والأهداف لهذه الجامعة كانت تتضمن الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات التى بنينا عليها منظومة كانت تهدف فى المقام الأول لإعادة تأهيل المنطقة بالكامل، والارتقاء من مستوى التعليم بالنسبة لأبناء سيناء من خلال التعليم المجانى، وهو ما نجحنا فيه بالفعل.

فبعد ١٥ سنة على إنشاء جامعة سيناء، يمكننا القول إننا نجحنا من خلال الجامعة فى تخريج أطباء ومهندسين وإعلاميين ومحاسبين، ليس هذا فحسب بل فى مجالات عديدة أخرى فأصبحت الجامعة مصدرًا مهمًا لإعادة الاعتبار لأبناء سيناء، وبذلك فإن الجامعة قد حققت تنمية اقتصادية وتنمية مجتمعية وتنمية إنسانية فى سيناء من خلال هذه الجامعة العظيمة التى أصبحت تمثل قيمة مضافة، وهنا يتضح لنا أهمية فكرة إنشاء جامعة سيناء التى استطاعت أن تغير أشياء كثيرة فى العريش بالذات، فضلًا عن أنها غيّرت من مفاهيم أبناء سيناء بالكامل، ويكفى فخرًا أن جامعة سيناء هى الجامعة الأولى التى أنشئت فى سيناء، وأصبحت منبرًا حقيقيًا للتنوير فى المنطقة بالكامل لمواجهة كل المفاهيم الخاطئة فى المجتمع السيناوى، حيث جلبت أبناء الوادى من كل فج عميق للدراسة فى جامعة سيناء والارتباط بهذه المنطقة الغالية على قلوبنا، وبالتالى فقد أسهمت أيضًا من خلال المنح المجانية فى تطوير علاقات مصر بأبناء القارة الإفريقية.

فقد كانت جامعة سيناء منذ الوهلة الأولى تتميز بأنها ليست مجرد جامعة لمنح الشهادة العلمية فقط، بل من أجل بناء الإنسان فى شتى مجالات الإبداع والدليل على ذلك أن الجامعة حصلت هذا العام على جائزة الإبداع من «الشباب والرياضة»، ليس هذا فحسب، بل إن شباب الجامعة يتصدرون المراكز الأولى فى مختلف المسابقات الإبداعية، لذا يمكن اعتبار أن جامعة سيناء ليست مجرد جامعة تهتم بالتعليم والتدريس ومنح الشهادات العلمية فقط، بل هى كيان مجتمعى كبير فى منطقة غالية من أرض الوطن، وهذا الكيان يضع فى المقام الأول مسألة بناء الإنسان فى أولوية الاهتمامات جنبًا إلى جنب العملية التعليمية إيمانًا منا منذ الوهلة الأولى بأن بناء الإنسان قضية أمن قومى، وتتطلب تكاتف وتضافر الجمهور من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل، وهو ما يؤكد وبما لا يدع مجالًا للشك أنها لم ولن تكون يومًا من الأيام مجرد رقم مضاف للجامعات المصرية، بل هى فى الأساس فكرة نبيلة قائمة على هدف نبيل ربما لا يشعر بأهميته إلا من يمتلكون فكرًا يرتكز عل قناعة بأن الجانب المجتمعى أهم بكثير من الجوانب القائمة على حسابات المكسب والخسارة التى تفرضها دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الكبرى.

لقد جاءت الدفعة العاشرة من خريجى الجامعة لتجسد كل هذه المعانى وهو ما يجعلنى أشعر بالفخر وأشعر بأننا أدَّينا رسالة عظيمة من خلال هذه الجامعة التى جاءت لتحقق القيمة المجتمعية والقيمة الاقتصادية، حيث أرست مجموعة «شركات سما» قواعد عمل جماعى قائمة على أساس الشعور بالانتماء لهذه البقعة الغالية من أرض الوطن.

والحق يقال، فإن ما قاله وزير التعليم العالى الذى أشاد بالجامعة وريادتها فى حركة التنمية الاقتصادية والقيمة الإنسانية وهو يتحدث عن تجربة جامعة سيناء- جعلنى أشعر بأننا بالفعل نجحنا فى تحقيق معادلة صعبة من حيث إرساء قواعد مجتمعية راسخة لدى كل فريق العمل المشارك فى إدارة هذه الجامعة، حيث نجحنا فى أن ننشئ كيانًا كبيرًا لا يعتمد على مبادئ المكسب والخسارة، فهو قائم على القيمة الاجتماعية والحس الوطنى والرؤية العقائدية التى تحضنا عليها كل الأديان السماوية وليس الدين الإسلامى فقط.

لقد أنشأنا جامعة سيناء وعملنا فيها على مدى ١٥ عامًا، ونحن نؤمن بأننا نعمل عملًا صالحًا نتقرب به إلى الله عز وجل، فالجامعة مزودة بأحدث الأجهزة على غرار الجامعات الأمريكية والجامعات الغربية وهو ما يجعلنى أشعر بأننى قد عملت بما يرضى الله، وأديت واجبى تجاه الله وتجاه الوطن.

تلك هى الرسالة العظيمة لجامعة سيناء والقيمة فى هذه الجامعة أنها تضم مجموعة أساتذة من أصحاب القامات وأصحاب فكر فى مختلف المجالات، والذى يميزها أيضًا هى تلك العلاقة بين الطلاب والأساتذة حيث يستفيد الطالب من أستاذه أثناء الإقامة معًا، خاصة أن الأساتذة يحرصون على غرس القيم فى قلوب وأذهان الطلاب قبل أن يغرسوا فيهم المواد الدراسية.. إنها رسالة اقتصادية وتنموية ومجتمعية.

لقد كانت أمريكا تبدأ بالجامعات، ثم تعمل على إنشاء الولاية وهذا ينعكس بشكل إيجابى على المجتمعات المحيطة بتلك الجامعات، فالجامعات كانت ولا تزال سببًا فى حركة التطور فى المجتمعات الغربية، وهو ما دفعنا إلى التفكير فى إنشاء فرع جديد لجامعة سيناء فى القنطرة شرق، حتى نسهم فى خلق مجتمع قادر على مواجهة الإرهاب الذى يهدد أمن واستقرار سيناء الغالية على قلوب كل المصريين، وهذه فى تقديرى رسالة التنمية البشرية، وهو ما دفعنى للحديث عن الجانب المجتمعى لجامعة سيناء، وأن أتناول هنا الدور الذى ينبغى أن تقوم به الجامعة، وهو دور حيويى ومهم ينمو ويتعاظم مع تعقد حركة الحياة بالكامل.

وأصبح هذا الدور لا يقتصر على تقديم المعارف والمعلومات العلمية فقط للطالب كونه عضوًا فاعلًا فى المجتمع، وإنما تعدى هذا الدور وتوسع ليشمل جوانب كثيرة أصبحت الجامعة مساهمة فيها بدرجة كبيرة ومؤثرة، إن لم تكن مسئولة عليها بصورة مباشرة، فقد كان دور الجامعة فى ضوء الفلسفة التربوية القديمة مقصورًا على استقبال الطالب وتزويده بالمعارف والمعلومات التى تنمى الجانب المعرفى لديه فقط، وتكون عبارة عن عملية حشو منظمة ومخطط لها للمعلومات فى ذهن الطالب، دون الاهتمام بالجوانب الأخرى فى شخصيته، على الرغم من أهميتها الكبيرة لخلق وبناء الشخصية المتكاملة له ليكون عنصرًا اجتماعيًا فاعلًا ومؤثرًا فى محيطه، والوسط الذى يعيش فيه وبالتالى فى مجتمعه الذى ينتمى إليه.

وفى هذا السياق، علينا أن نضع فى الاعتبار مسألة مهمة وهى أن هناك ثلاثة جوانب رئيسية فى شخصية الإنسان تتمثل فى الجانب المعرفى والجانب الوجدانى والجانب المهارى، ومن متطلبات بناء شخصية الطالب أن يتم بناء هذه الجوانب الثلاثة فى الشخصية الإنسانية لكى نستطيع خلق شخصية الإنسان المتكاملة والمتزنة معرفيًا ووجدانيًا ومهاريًا، وفى ضوء ذلك ينبغى أن تسير عملية البناء بصورة متوازية جنبًا إلى جنب ومستمرة ومتكاملة مع بعضها، لأن أى خلل فى أى واحد من هذه الجوانب سوف يخلق شخصية إنسانية غير متزنة وغير كاملة النمو بصورة صحيحة، وبالتالى لا تكون فاعلة ومؤثرة فى البناء الاجتماعى للمجتمع.

وإذا نظرنا إلى المرحلة العمرية للطلبة الملتحقين بالدراسة فى الجامعات ومؤسسات التعليم العالى من الكليات والمعاهد التقنية، نرى أنها تكون فى بداية بلوغ الطالب أو الطالبة سن الرشد، أى عندما يبدأ تكوينه النفسى والفسيولوجى يجعله يشعر بأنه إنسان مكتمل الأهلية والرشد للتصرف بصورة مستقلة عما يمليه عليه الآخرون. وهذا يجعله يتصرف بالاعتماد على نفسه فى مختلف المواقف الحياتية التى تواجهه ويحاول أن يحل معضلاتها من خلال وضع الحلول التى يراها مناسبة لهذا الغرض.

وهنا فإن هذا الأمر يتطلب من الجامعة ومؤسساتها أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة بناء شخصية الطالب فى جميع الجوانب، ونعنى بها المعرفية والوجدانية والمهارية وبصورة متوازية ومتكاملة وبنفس الدرجة من الاهتمام وعدم التركيز على جانب معين وإهمال الجوانب الأخرى أو إعطائها أهمية أقل من غيرها، لأن ذلك سوف يشكل خللًا واضحًا فى الشخصية الإنسانية، ونقصد بها شخصية الطالب، وبالتالى قد يكون هذا الخلل مدمرًا لها مما ينعكس بصورة سلبية على تصرفات الطالب وسلوكه ويعود بالضرر على المجتمع بالكامل.

ووفقًا للاعتبارات التى تقوم عليها الجامعات الآن، فإن الجامعة تتميز بكونها مؤسسة أكاديمية كبيرة لها العديد من الأنشطة والمسئوليات المجتمعية وتتوفر فيها فرص كثيرة ومتنوعة لبناء شخصية الطالب المتكاملة فيما لو أحسن الطالب استغلال هذه الفرص والإمكانيات بالشكل الصحيح والمناسب له.

ومن المعروف للجميع أن أهم الجوانب فى شخصية الطالب هو الجانب المعرفى، المتعلق بمقدار المعلومات والمعارف التى يكتسبها هذا الطالب أو ذاك نتيجة دراسته فى المؤسسات التعليمية، ومنها الجامعات بصورة مقصودة إلى جانب ما يتعرض له من مواقف حياتية يتعلم من خلالها بصورة غير مقصودة، وتسهم فى تغيير سلوكه وإضافة ملكات معرفية جديدة إلى حصيلته العلمية والثقافية، حيث يعتبر من أبرز مهام الجامعة تنمية هذا الجانب وتعزيزه وتطويره لدى الطالب خلال سنوات دراسته فيها، عن طريق برامجها التدريسية التى تصممها وتنفذها لهذا الغرض.

لذا فإنه يمكننا القول، إن الفلسفة التربوية للجامعة ينبغى أن تتبناها فى ضوء فلسفة المجتمع وتقاليده التى تتطلب أن تضع الخطط التدريسية التفصيلية الكفيلة لتنفيذ هذه الفلسفة العامة بصورة قابلة للتطبيق تحقق الهدف الذى ظهرت من أجله، وبما يتلاءم مع إمكانيات الطالب المعرفية والعقلية، وينبغى عليها أن تأخذ بنظر الاعتبار تزويد الطالب بأحدث المعلومات العلمية والتكنولوجية التى توصل إليها العلم فى شتى بقاع العالم، ومختلف الأساليب والوسائل التدريسية المشوقة والممتعة، والتى تجذب انتباه الطالب أثناء المحاضرة وتزيد من دافعيته للتعلم والاهتمام بالدراسة والاستزادة من هذه المعلومات، وأن تعلمه طريقة التفكير العلمى لكى يستطيع من خلالها حل المشكلات التى تواجهه بأسلوب علمى دقيق ومخطط له للوصول إلى نتائج صحيحة وبالتالى اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص، وأن توفر أحدث المصادر العلمية من مناشئها الأصلية وعرضها فى المكتبات الجامعية، وأن تجعلها متاحة التداول لجميع الطلبة بصورة مجانية وميسرة.

أما الجانب المهم الآخر فى شخصية الطالب، فهو الجانب الوجدانى أو ما يسمى بالجانب النفسى، الذى يعتبر من الجوانب الأساسية الذى ينبغى الاهتمام به وتنميته بالاتجاه الصحيح لغرض تعديل وتطوير سلوك الطالب، بما يتماشى مع العادات والتقاليد الاجتماعية والدينية السائدة فى المجتمع، حيث يتمثل الجانب الوجدانى فى أفكار الطالب وآرائه واتجاهاته وميوله ومعتقداته ونظرته حول مختلف القضايا الحياتية التى يتعايش معها بصورة مستمرة، أو التى تصادفه بين مدة وأخرى والتى تتطلب منه إعطاء رأى فيها أو تكوين اتجاه نحوها.

وهذا الجانب مهم جدًا فى شخصية الطالب، لأنه من خلاله يستطيع أن يكون مواطنًا صالحًا وإنسانًا ملتزمًا وفاضلًا أو يكون بالعكس من هذا، ويقع الجزء الأكبر فى بناء هذا الجانب وتوجيهه بالاتجاه الإيجابى على عاتق الجامعة والأستاذ الجامعى.

كما ينبغى على الجامعة أيضًا أن تسهم بصورة فاعلة فى تنمية روح المواطنة الصالحة وحب الوطن لدى الطالب، واستعداده لخدمته والدفاع عنه وإعلاء شأنه بين البلدان، وأن تجعله يشعر بأن انتماءه لوطنه انتماء أبدى، وحبه له حب أزلى واستعداد راسخ لخدمته وتطويره والتفاعل مع أبناء مجتمعه لينصهروا فى كيان واحد متماسك هو الوطن.

بينما الجانب الثالث المهم فى بناء شخصية الطالب داخل الجامعة هو الجانب المهارى، أو مايسمى الجانب العملى والذى يتعلق بقدرة الطالب المهارية على التعامل مع المواقف التى تستوجب القدرة على أدائها بصورة عملية، وهذا جانب مهم وأساسى لكى تكون الشخصية الإنسانية متكاملة، لأن الطالب يحتاج فى حياته العملية والمواقف التى تواجهه إلى المهارة اليدوية فى العمل، خاصة فى الوقت الحاضر الذى يشهد ثورة علمية وتكنولوجية كبيرة شملت جميع مفاصل الحياة، وألقت بظلالها فى جميع مواقع العمل والإنتاج.

