رقص حلا شيحة في حفل عمرو دياب (فيديو)

شاركت الفنانة حلا شيحة، في الحفل الذي أحياه الفنان عمرو دياب، على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.



ورقصت حلا شيحة خلال الحفل على نغمات أغاني الهضبة، ويعد أول ظهور لها بالحفلات الفنية بعد عودتها من اعتزال الفن لمدة 11 عامًا.



وشارك في الحفل عدد من النجوم منهم دينا الشربيني، وبشرى، وأمينة خليل، وإنجي وجدان، وإنجي المقدم، ورشا مهدي، وإيمان العاصي، وأيتن عامر، وليلى علوي، وإلهام شاهين، وكريم قاسم، وأمير المصري، ولبلبة، وهند عبدالحليم.