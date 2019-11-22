احتياطيات تونس من العملات الأجنبية ترتفع إلى 6.6 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن احتياطيات تونس من العملات الأجنبية زادت إلى ما يعادل 106 أيام من الواردات مقارنة مع 77 يوما فقط قبل عام، بدعم من انتعاش قوي لقطاع السياحة.

وقال البنك المركزي إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي وصلت إلى 18.9 مليار دينار (6.63 مليار دولار) مقابل 12.5 مليار دينار في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

وستساعد الزيادة في احتياطيات العملات السلطات المالية في دعم قيمة العملة المحلية (الدينار) التي بدأت تتعافى بعد سنوات من التراجعات، مع صعودها حوالي 8 في المائة مقابل اليورو والدولار منذ بداية العام.

وقفزت إيرادات السياحة 38 في المائة في الأشهر العشرة الأولى من 2019 لتصل إلى 5 مليارات دينار مقارنة مع 3.5 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتتوقع تونس أن يسجل عدد السياح مستوى قياسيا مرتفعا عند تسعة ملايين زائر بحلول نهاية 2019.

وقال وزير السياحة روني طرابلسي إن 8.4 مليون سائح زاروا تونس حتى الآن هذا العام.