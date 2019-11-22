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اقتصاد

التمويل الأمريكية: أداء متميز لمصر بشأن الاستثمار فى الطاقة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:56 م
جريدة الدستور
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أكد رئيس المؤسسة الأمريكية للتمويل والتنمية الدولية آدم بوهلر، أن مصر أظهرت أداًء رائعًا في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بتنشيط وجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، خاصة بعد الاكتشافات الكبيرة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وقال بوهلر- في كلمته خلال حفل افتتاح "منتدى الاستثمار في إفريقيا 2019" اليوم الجمعة - إن المؤسسة تهتم اهتمامًا خاصًا بالاستثمار في قطاع الطاقة بإفريقيا بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن المؤسسة تشارك الحكومة المصرية اهتمامها بتنشيط الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي لضمان استفادة جميع المصريين منه وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تولي اهتمامًا خاصًا بالاستثمار في إفريقيا (أرض الفرص الواعدة)، مشيرًا إلى قدرة القارة الإفريقية على تحقيق التقدم في مختلف المجالات بفضل الخطط الطموحة على مستوى الدول منفردة مثل رؤية مصر 2030، أو على المستوى القاري الذي شهد مؤخرًا نجاحًا كبيرًا بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة القارية، فضلًا عن المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف دول القارة.

وأوضح بوهلر أن المؤسسة الأمريكية للتمويل والتنمية الدولية تبحث باستمرار عن رؤوس أموال يمكن ضخها واستثمارها في الفرص الواعدة التي تنبئ بمستقبل أفضل للقارة الإفريقية.

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