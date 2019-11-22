وزير الرياضة يشهد ختام بطولة أفريقيا للتنس الأرضي

شهد وزير الشباب والرياضة ختام بطولة أفريقيا للتنس الأرضي للناشئين والناشئات تحت١٤سنة، وتقام تحت رعاية الاتحاد الافريقي، اليوم، على ملاعب نادي الزهور الرياضي بالتجمع الخامس.



وتواجد في الحفل الختامي للبطولة الكابتن إسماعيل الشافعي عضو الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري للتنس الأرضي، الدكتور محمد الدمرداش رئيس مجلس إدارة نادي الزهور، الدكتور محمود صالح ممثل صندوق مكافحة الإدمان بمجلس الوزراء.



وأكد وزير الشباب والرياضة أن لعبة التنس ستشهد بشكل كبير تطورا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، معربا عن سعادته البالغة لاستضافة نادي الزهور لأول مرة في تاريخه لبطولة دولية على ملاعبه.



وتفقد وزير الرياضة حمام السباحة الأوليمبي بالنادي وهو تحت الإنشاء، كما تفقد حمام السباحة الترفيهي، وصالة الألعاب.