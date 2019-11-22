الحلم تحول لحقيقة.. أبرز رسائل السيسي في "إفريقيا 2019"

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات "مؤتمر إفريقيا 2019" فى نسخته الرابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



عقد المؤتمر تحت شعار "استثمر في إفريقيا" بحضور رؤساء دول ورؤساء حكومات إفريقية بالإضافة إلى كبار المستثمرين والشركات ورواد الأعمال من دول القارة السمراء.



يستعرض "الدستور" أبرز رسائل السيسي خلال افتتاح مؤتمر إفريقيا 2019 فى نسخته الرابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



- العاصمة الإدارية تؤكد تحول الحلم إلى حقيقة حينما تكون هناك إرادة.

- مؤتمر إفريقيا 2019 يبحث ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

- إننا نعمل على التنمية في إفريقيا لحياة أفضل لكل مواطني القارة.

- مصر عملت على تجاوز الصعوبات بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الأفارقة خلال فترة توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي.

- إفريقيا إحدى أكبر مناطق التجارة في العالم، ويتم العمل على تحقيق نمو ودخل أفضل للمواطن الإفريقي بزيادة معدل التجارة الإفريقية التي لا تتجاوز 15% في الوقت الحالي.