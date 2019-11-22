عمرو دياب يحيي حفلا على هامش مهرجان القاهرة الـ41 (صور)

أحيا المطرب عمرو دياب حفلا غنائيا داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.



حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم محمد حفظى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، وأحمد شوقى، مدير المهرجان، والفنان عمرو يوسف، والنجمة يسرا، وإلهام شاهين، وعبير صبرى، وبشرى، وشيرين رضا، وأحمد داوود، والسيناريست تامر حبيب، والنجم أحمد حلمي، ودينا الشربيني ونجلاء بدر، وأيتن عامر وغيرهم.



وشهد مساء أول أمس الأربعاء افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 41، وسط حضور عدد كبير من النجوم، وذلك داخل دار الأوبرا المصرية.