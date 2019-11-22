تكريم شريف عرفة على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

أقيمت ظهر اليوم ندوة للمخرج الكبير شريف عرفة على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، ولم يحضر أي ممثل ممن عملوا مع المخرج الكبير على غير المعتاد.



وقدم شريف عرفة أفلاما هامة من بينها "الممر" الذي شارك فيه عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد عز وهند صبري وأحمد رزق ولم يحضر منهم أحد، إضافة لفيلم الكنز الجزء الأول والثاني.



وأدار الندوة الناقد طارق الشناوي ورئيس المهرجان محمد حفظي، وأقيمت على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وهو اليوم الثاني بفعاليات المهرجان.