سالى فؤاد توضح سبب طلاقها فى فيديو على فيس بوك

كشفت خبيرة الطهى سالى فؤاد، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سبب طلاقها.



وقالت سالى وفقًا للفيديو إن السبب فى انفصالها، هو الحسد الذي كان السبب فى كثرة المشاجرات والمشاكل بينها وبين زوجها.



وذكرت سالى، عددًا من المواقف بينها وبين زوجها، والتى كانت سببًا فى الحسد وخلق المشاكل بينهما، مضيفة: "ففى بداية العام اتصل زوجها ببرنامجها، وأعلن عن مدى الحب والشوق لها، فى المقابل بادرته أيضًا بالكلام الجميل والذى يعبر عما بداخلها".



وشكرت خبيرة الطهى متابعيها على الردود الإيجابية التي تواسيها بعد خبر الانفصال.



أعلنت سالي منذ عدة أيام عبر صفحتها عن انفصالها رسميًا عن زوجها، قائلة: "خبر حزين.. انا انفصلت عن زوجى"، الأمر الذي تفاعل معه الكثير من متابعيها.



يذكر أن سالي فؤاد هي مقدمة برامج الطهي، والتي بدأت تقديم برامج تليفزيونية سنة 2010 في العديد من القنوات الفضائية مثل قناة نايل فاميلي وقناة المحور، بالإضافة إلى قنوات أخرى، واشتهرت بتقديم أفكار جديدة لأطباق الحلويات.