تكريم منة شلبي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة (صور)

انتهت منذ قليل الجلسة النقاشية الخاصة بالفنانة منة شلبي، وتم تكريمها خلال حفل الافتتاح الخاص بالدورة الـ٤١ من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كونها فنانة شابة قدمت إنجازات سينمائية.



وأدار الندوة الناقد السينمائي جاي ويسبيريج، بحضور إعلامي كبير بمقر مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.



يذكر أن منة حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز في حفل الافتتاح، وحضره عدد من النجوم وقدمه دينا الشربيني وخالد الصاوي وأحمد داوود وهو المهرجان الذي يرأسه المنتج محمد حفظي.