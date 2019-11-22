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مصر

السياحة تناقش مع شركات السياحة اليابانية سبل التعاون المشترك

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:29 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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استقبلت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة خلال الفترة من 16 نوفمبر حتى ٢٢ نوفمبر الجاري، وفدًا من ١٥ شركة من كبرى شركات السياحة اليابانية بالتعاون مع شركة مصر للطيران، لإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة، وتعزيز العلاقات المهنية بينهم وبين شركات السياحة المصرية.

وجاءت هذه الزيارة استكمالًا للمشاركة الناجحة لوزارة السياحة بفعاليات معرض الجاتا للسياحة والسفر Tourism Expo Japan 2019 الذي انعقد خلال الفتـرة من ٢٤ إلى ٢٧ أكتوبر الماضي بمدينة أوساكا باليابان، وحضرته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وتم خلاله الاتفاق على تفاصيل هذه الزيارة ضمن عدة إجراءات يتم الإعداد لها بهدف زيادة الطلب على مصر من السوق السياحي الياباني، بالتزامن مع إعلان شركة مصر للطيران عن إطلاق رحلتها الثالثة بين طوكيو والقاهرة اعتبارًا من الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2019.

ونظمت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة برنامجًا سياحيًا للوفد الياباني، حيث زاروا عددًا من المعالم السياحية في كل من القاهرة والأقصر وأسوان.

واختتمت الزيارة أمس الخميس، بعقد ورشة عمل مهنية بحضور المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وممثلي شركات السياحة اليابانية ونظرائهم من الشركات المصرية، كما حضر الورشة عدد من مسئولي الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وممثلين عن السفارة اليابانية بالقاهرة، وشركة مصر للطيران بهدف مناقشة سبل زيادة أعداد السائحين اليابانيين الوافدين إلى مصر.

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