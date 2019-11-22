"تخطت الحظر".. إخلاء سبيل 8 مراكب محتجزة فى دمياط

قال ضياءالدين داود، عضو مجلس النواب، إنه تلقى استغاثة من مركب ابن الرفاعى من خلال صياد يدعى "الرفاعى الرفاعى حسين" ونجله على الرفاعى، واتصال من الحاج بلال العلمى بشأن مركب نور الرحمن، حول أزمة تجاوز ٨ مراكب صيد من مدينة عزبة البرج وقرية الشيخ ضرغام، لخط الحظر المحدد من قبل القوات المسلحة لتداخله مع مناطق العمليات العسكرية.



وأضاف داود، في تصريحات له، اليوم الجمعة، أنه تم حصر عدد المراكب المحتجزة وعددها ثمانية وما عليها من بحارة، وتم التواصل مع الجهات المعنية لسرعة عودة المراكب لبوغاز عزبة البرج.



وتابع أنه تمت الموافقة على إخلاء سبيل المراكب المحتجزة وهي: "مصطفى حسن ودعاء الصالحين ومعروف، ونادر عبدالواحد وشمس النيل والأميرة نوران وابن الرفاعي ونور الرحمن".