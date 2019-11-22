السيسي يدعو القطاع الخاص للاستثمار في أفريقيا الغنية بالموارد (فيديو)

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، المؤسسات الإقليمية والدولية وجميع شركاء القارة في التنمية بالقارة الأفريقية والمشاركة في تحقيق طموحات شعوب القارة السمرات.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر أفريقيا 2019، أن نجاح أفريقيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يستدعي تطوير البنية التحتية من خلال المشروعات العابرة للحدود.

وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة تسريع وتيرة العمل لتطوير البنية التحتية بالقارة الأفريقية، داعيا مؤسسات القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات للاستثمار في أفريقيا الغنية بالموارد والفرص.