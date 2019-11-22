غدًا.. انطلاق الحملة القومية ضد "الحمى القلاعية" في بورسعيد

أعلنت مديرية الطب البيطري، عن بدء تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببورسعيد غدًا السبت.



وتم توفير اللقاحات والمحاقن والأرقام وشهادات التسجيل والسرنجات والبطاقات والزى الخاص بالعاملين وتجهيز السيارات المشاركة فى الحملة وتقديم الدعم لتحقيق المستهدف للحفاظ على الثروة الحيوانية.



وتجوب لجان الإرشاد التوعوية القرى للتنبيه للمشاركة فى تحصين حيواناتهم من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز للحفاظ على الثروة الحيوانية التى تعتبر أمنا قوميا لمصر.



ومن جهة أخرى؛ ناشد مدير الطب الوقائى بمديرية الطب البيطرى ببورسعيد المربين بتقديم المواشى للجان التحصين المتواجدة بالقرى، نظرا لأن مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع أمراض فيروسية ليس لها علاج سوى التحصين.