ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مطعم فى الإسكندرية (صور)

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محدود بمطعم داخل مول ومبنى سان ستيفانو، وذلك دون حدوث أي إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق بمبنى ومول سان ستيفانو، وانتقل على الفور ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحريق.



وتبين من الفحص والمعاينة نشوب حريق محدود بمطعم لبناني بالطابق الرابع بمبنى مول سان ستيفانو المطل على طريق كورنيش البحر.



وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وأن الحريق لم يسفر عن إصابات أو خسائر مادية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.