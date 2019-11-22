السيسي: التنمية خيار حتمي لكل شعوب القارة الأفريقية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تسعى لتسطير واقع جديد بعنوان الأفضل لكل مواطني القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه القارة تتطلب التعاون لتحويل القارة لمركز تصنيع عالمي.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر أفريقيا 2019، أن مصر عملت خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على تجاوز الصعوبات من خلال التعاون والبناء مع أشقائها الأفارقة.

وقال الرئيس، إن دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ علامة فارقة في مسيرة التكامل القاري، لافتا إلى أن التنمية خيار حتمي لكل شعوب القارة الأفريقية.