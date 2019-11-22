سقط عليهما لوح رخام.. إصابة طفلين بالعاشر من رمضان

انهار حائط رخام على طفلين بمدخل عماره رقم 497 بالحي السادس عشر بمدينة العاشر من رمضان، تسبب في إصابتهما وتم نقلهما للمستشفى وتحرير محضر بالواقعة.



وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارًا يفيد بانهيار الحائط على طفلين من السكان، مما أحدث إصابات مختلفة وتم نقلهما إلى مستشفى العاشر لتلقي العلاج.



وتسببت الواقعة في حالة فزع لسكان الحي السادس عشر خوفًا على الأطفال من كون التشطيبات غير مطابقة للمواصفات.



وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة لتحديد المسئول عن التشطيب.