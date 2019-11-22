"أساتذة الأزهر" يشتكون من تقاعس موظفي إدارة الجامعة

تظلم عدد من الأساتذة والأساتذة المساعدين، المدرسين والمساعدين بجامعة الأزهر، بسبب تقاعس الموظفين بالجامعة عن إرسال ملفات تعيينهم لوزارة المالية، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة لمن حصل على أمر تنفيذي بالدرجة الوظيفية.



وخاطب المتظلمون مجلس الجامعة أكثر من مرة بسبب تعاقس وتعطيل الموظفين إلا أنه دون جدوى، مؤكدين أن هذا التعطيل في الإجراءات منذ أكثر من عام، مشيرين إلى أنه من المفترض أن تراسل الجامعة وزارة المالية مباشرة عقب موافقة مجلس الجامعة للحصول على الدرجة المالية في الشهر نفسه ومنها يتم صرف الفروق المالية.



يذكر أن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وافق على تعيين 372 مدرسًا مساعدًا بمختلف الكليات بفروع الجامعة على مستوى الجمهورية، مطلع الشهر الجاري، على أن ينفذ القرار اعتبارًا من تاريخ موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك بعد موافقة وزارة المالية على تمويل الدرجات لهم.