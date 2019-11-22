لمسة خير.. مبادرة شبابية لفرش وتجديد المساجد

نظم فريق " لمسة خير"، مبادرة شبابية لفرش وتجميل المساجد المجاورة لقريتهم الصنافين، التابعة لمركز منيا لقمح محافظة الشرقية، ونجحوا فى تجديد أكثر من مسجد.



وقال الدكتور محمد زيدان، المشرف على المبادرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "زرنا أكثر من مسجد وتم تجديدهم وفرشهم بالكامل، منها، مسجد الفتح، مسجد عبد اللاه، مسجد القاضي، مسجد الأربعين".



وأضاف أنهم "يطمعون في فضل الله، وكله صدقة جارية، والمال الذي سيبذل في سبيل الله من غلة الوقف من الصدقة الجارية، نعم المقدم".



يذكر أن هذه ليست المرة الأولي لفريق "لمسة خير" في معاونة أهل بلدتهم، فقد نظم دورات تدريبية علي إطفاء الحرائق، وتم توزيع أكثر من آلف كرتونة مساعدات للأهالي، بخلاف مبادرات تنظيف وإنارة المقابر ومجمع طبي مجاني.

