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محطة تل أبيب

مصادر إسرائيلية: قدرة نتنياهو على تشكيل الحكومة محل نظر

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:40 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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يعتزم أفيحاي مندلبليت، المستشار القضائى لدى الاحتلال الإسرائيلى، نشر رأيه، الأسبوع المقبل، حول قدرة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى وحزب الليكود، على تشكيل حكومة بعد إصدار لائحة اتهام في حقه.

وقالت مصادر قانونية لدى تل أبيب إن مندلبليت سيخلص في رأيه إلى أن نتنياهو سيواجه صعوبات قانونية كبيرة بسبب لائحة الاتهام ضده، وسيتم النظر فى إمكانية السماح له بتشكيل حكومة جديدة إذا ما تلقى تفويضًا، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأعلن مندلبليت، أمس الخميس، لائحة اتهام ضد نتنياهو، نصت على تلقي الرشوة في القضية رقم 4000، بالإضافة إلى خيانة الأمانة والفساد في القضيتين 1000 و2000.

من جانبه، أعرب نتنياهو عن رفضه للوائح الاتهام ضده، وأنه يتعرض لحرب من أجل إسقاط سلطة اليمين في إسرائيل والانقلاب ضده، مشيرًا إلى أن إصدار القرار بشكل سريع في ظل توقيت سياسي صعب في تل أبيب يعن أن هناك خطة للتخلص منه.

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