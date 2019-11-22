الصين: اطلعنا على التجربة المصرية في مجالات الري

أكد بى تشو جيان, نائب وزير الري الصيني، الذي يزور محافظة أسوان حاليا، على عمق العلاقات المتميزة التي تربط بلاده بمصر، والتي تشهد تعاونا كبيرا في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات الري، وأن البلدين بينهما اتفاقيات ووثائق تعاون منذ عام 2012.



وأشار المسئول الصيني- في تصريحات اليوم على هامش زيارته للمحافظة- إلى أنه استفاد من زيارته لمصر حاليا ومحافظة أسوان خاصة، حيث اطلع على التجربة المصرية في مجالات الري، كما اطلع على مشروع السد العالي، موضحا أنه يمكن الاستفادة من هذه التجربة في المجالات والدراسات المتعلقة بالري داخل الصين.



وقال نائب وزير الري الصيني إن لقاءاته بالمسئولين المصريين تناولت نقل التجربة الصينية وبحث سبل التعاون في المجالات البحثية والتقنية خاصة إدارة الموارد المائية والري، والاستفادة من الخبرة الصينية في مجال الزراعة على المياه عالية الملوحة، وخاصة زراعة محصول الأرز، تمهيدا لتعميم التجربة في البلدان العربية، بالتنسيق مع المجلس العربي للمياه، معربًا عن ترحيب بلاده بتوسيع التعاون مع المجلس العربي للمياه فيما يتعلق بالأمن المائي.



من ناحية أخرى، أشاد نائب وزير الري الصيني بالحضارة المصرية، مؤكدا أن مصر تستحق الزيارة باعتبارها بلدا عريقا وشعبا لديه حضارة، معربا عن سعادته وارتياحه عند زيارته للمعالم السياحية والأثرية بمصر وأسوان على وجه التحديد.