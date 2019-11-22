حفل لفرقة أم كلثوم بقصر الأمير بشتاك الإثنين

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع أكاديمية الفنون، في السابعة والنصف مساء الإثنين المقبل، حفلًا لفرقة "أم كلثوم" التابعة للمعهد العالى للموسيقى العربية ببيت الغناء العربي "بقصر الأمير بشتاك" بشارع المعز.



ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من أشهر "تترات" المسلسلات الدرامية، منها: "ليالى الحلمية"، "العائلة"، "زيزنيا"، "المال والبنون" و"مين اللى مايحبش فاطمة".



والحفل قيادة المايسترو الدكتور محمد عبدالستار، وإشراف الدكتور عمرو ناجى، عميد المعهد.