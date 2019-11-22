بلومبرج: السياحة المصرية تحقق إيرادات غير مسبوقة

- المشاط: السياحة تمثل 15% من إجمالى الناتج المحلى.



استضافت قناة بلومبرج العالمية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، خلال مشاركتها في منتدي بلومبرج للاقتصاد الجديد Bloomberg New Economy Forum الذي يُعقد خلال الفترة من 20 وحتي 22 نوفمبر الجاري بالصين.



استهلت الوزيرة اللقاء بالإشارة إلى لقائها السابق مع تليفزيون بلومبرج فى أبريل ٢٠١٨ أثناء مشاركتها في سوق دبى للسياحة والسفر ATM، الذى أشارت خلاله إلى برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي الذى بدأته فى عام 2016 بالتنسيق مع صندق النقد الدولى، موضحة أن برامج صندوق النقد الدولى تعتمد على إصلاحات نقدية ومالية وإصلاحات هيكلية، مضيفة أن الإصلاح الهيكلى يعتبر ركيزة مهمة لاستغلال المقومات وإطلاق الطاقات الكامنة التي تؤدى لنمو الناتج المحلى ويتم تنفيذه على مستوى القطاعات.



وأوضحت أن السياحة تمثل 15% من إجمالي الناتج المحلى في مصر، وبالتالي فإن دورها مهم ومؤثر في الاقتصاد في حال تصميم وتنفيذ إصلاحات هيكلية بشكل صحيح، وهو ما قامت به وزارة السياحة.



واستطردت: «في نوفمبر 2018 تم إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة كإطار للسياسات العامة»، موضحة أن العمل يتم من خلال السياسات الاستباقية وليس رد الفعل، مشيرة إلى أنه قد تم إطلاق البرنامج من البرلمان وأن برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير العلاقة مع المؤسسات الدولية، وأنه لأول مرة تتم صياغة رؤية موحدة للقطاع بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصِّلة من الحكومة المصرية والقطاع الخاص، وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية، تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.



وأوضحت أن الاصلاح الهيكلي يتضمن الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين، وهو ما يطلق عليه الـ SOFT WARE، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية، وهي المنشآت السياحية والفندقية أو HARD WARE، وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليًا بالتعاون مع الاتحاد والغرف، ولتي تعد عاملًا غاية في الأهمية بالنسبة للمستثمرين.



وأشارت إلى أنه لأول مرة منذ 14 عامًا يتم تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية تتضمن أنماط جديدة لم تكن موجودة من قبل في معايير التصنيف.



وأكدت الوزيرة على وجوب الاهتمام بشكل أكبر بالسياحة على مستوى العالم، حيث تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمى و30% من الصادرات الخدمية وتمثل 10% من فرص العمل، موضحة أنه إذا كانت الدول حاليًا تسعى لتوفير فرص عمل، فإن السياحة تعد بابًا مفتوحًا يتيح هذه الفرص في حال تصميم إصلاحات بشكل صحيح مع تحقيق شراكة بين القطاع الحكومى والخاص، مشيرة إلى أن الهدف الأشمل لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة هو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.



وأكدت الوزيرة أن السياحة المصرية تتميز بأن 98% منها يتمثل في القطاع الخاص، وأن مصر تعتبر نموذجًا ليس فقط على مستوى المنطقة، ولكن على مستوى العالم فيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الأساس في أن السياحة المصرية استطاعت أن تتعافى بشكل سريع كان قيام القطاع الخاص بدور مؤثر وفاعل جنبًا إلى جنب مع قيام الحكومة بتوفير البنية التحتية للعمل السياحى سواء على المستوى التشريعى أو الإصلاحات الهيكلية.



وتحدثت عن الأرقام السياحية، موضحة أن السياحة المصرية حققت ١٢.٦ مليار دولار في العام المالى 2018 2019، وهو أعلي إيراد في تاريخها، بسبب الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص فى إطار برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع، فلأول مرة تتم صياغة رؤية موحدة للقطاع.



وأوضحت الوزيرة أن هذا الرقم يعكس حقيقة، وهى أن هذا الدخل غير المسبوق قد تحقق على الرغم من أن أعداد السائحين لم يصل بعد إلى العدد الذى تم تحقيقه في عام الذروة 2010 مما يعنى أن فترة إقامة السائح أطول، وأن معدل إنفاقه أصبح أعلى، وهو ما يؤكد اختلاف نوعية السائح الذى يزور مصر حاليًا عما سبق، لافتة إلى أن المؤشرات تشير إلى زيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنهاية عام 2019.



وأضافت الوزيرة أن جميع النتائج والمؤشرات تؤكد أن السياحة المصرية على الطريق الصحيح سواء فيما يتعلق بالجهود الترويجية أو العلاقات مع المجتمع الدولى والمؤسسات العالمية، مثل منظمة السياحة العالمية والبنك الدولى والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية وغيرها، وأن كل هذه العوامل تصب في صالح تطوير القطاع، مؤكدة على تطوير وإعادة صياغة علاقات الوزارة مع المؤسسات الدولية الكبرى، فى إطار محور الإصلاح المؤسسى لبرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع.



وأشارت الوزيرة إلى أهمية المعلومات في تحديد أي سياسة عامة، وأن السياحة كأى صناعة أخرى تعتمد على المعلومات الصحيحة ودراسة التوجهات العالمية الحديثة، حيث يبحث السائح اليوم عن تجربة، كما يبحث عن تنوع الأنماط السياحية إلى جانب رغبته في أن يصبح جزءًا من المجتمع المحلي، وهذه العوامل يتم أخذها في الاعتبار عند وضع السياسات الخاصة بالسياحة، مشيرةً إلى أن الترويج للمناطق السياحية على حدة Branding by Destination، هو أحد العناصر الرئيسية للحملة الترويجية لمصر بالخارج والتي تعد إحدى ركائز محور الترويج والتنشيط ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.



ونوهت إلى وجود دروب للمشي الطويل في مصر، مؤكدة على الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها درب سيناء ودرب البحر الأحمر الذى تم اختياره ضمن أفضل مائة مكان للزيارة فى العالم، وفقًا لمجلة تايمز.



واختتمت بأن المتحف المصري الكبير الذي تبلغ تكلفته مليار دولار ويقع بالقرب من أهرامات الجيزة والمقرر افتتاحه العام المقبل سيكون نقطة جذب كبرى، فهو أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، كما يمكن للسائح التقاط صور "سيلفى" مع خلفية الأهرامات أثناء وجوده بالمتحف ومشاهدة مقتنيات مقبرة الملك توت عنخ آمون، مشيرة إلى أن الترويج للمتحف المصري الكبير هو أحد العناصر الرئيسية للحملة الترويجية لمصر بالخارج، والتي تعد إحدى ركائز محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع.

