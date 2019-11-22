أندريه زكى يهنئ وزيرة التضامن باختيارها وكيلا لسكرتير الأمم المتحدة

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برقية تهنئة للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لتوليها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، جاء نصها:



"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر أتقدم بخالص التهنئة القلبية بتولي سيادتكم منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، وهو ما يعكس رؤية الدولة المصرية في تقديم نموذج للمرأة المصرية والعربية والإفريقية الناجحة، والتى اجتهدت وتفاعلت مع العالم، وبرهنت على تمتعها برؤية عصرية وقدرة على الإنجاز فى العمل الميدانى.