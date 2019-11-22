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مصر

بالفيديو..موعد انطلاق القمر الصناعي المصري للاتصالات مساء اليوم

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:58 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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◄ بث عملية الإطلاق في الحادية عشرة وثماني دقائق مساءً بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة بجميع القنوات المحلية والفضائية المصرية

ينطلق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة -1"، في الـ11 و8 دقائق مساء اليوم، ليصل إلى موقعه المداري المخصص له.

حيث سيتم الإطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية، على صاروخ الإطلاق آريان-5، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم "جويانا الفرنسي" بأمريكا الجنوبية، ومن المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر من خمسة عشر عامًا، بما يسهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.

وسيتم بث عملية الإطلاق في تمام الساعة الحادية عشرة وثماني دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، على الهواء مباشرة بجميع القنوات المحلية والفضائية المصرية؛ ليتابع ملايين المصريين إطلاق قمرهم الصناعي الأول للاتصالات إلى مداره النهائي.

الاتصالات: القمر الصناعي المصري يسهم في دفع عجلة التنمية
وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن القمر سوف يسهم في دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت واسع النطاق للمناطق النائية والمنعزلة لدعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وكذلك سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.

كما سيسهم في النهوض بقطاعات البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة والقطاعات الحكومية الأخرى، وسيدعم كل أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب.

هذا بالإضافة إلى المساهمة في توفير خدمات الإنترنت واسع النطاق للأغراض الحكومية والتجارية.

وأضافت الوزارة، أنه انطلاقًا من جهود مصر للتعاون مع الدول الإفريقية، خاصة في ضوء رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي لعام 2019، واستضافتها لوكالة الفضاء الإفريقية، سيعمل القمر على توفير خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.

- وضع حجر الأساس لثاني أكبر محطة رصد للأقمار الصناعية
وكان محمد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، قد أكد من وضع حجر الأساس لثاني أكبر محطة رصد للأقمار الاصطناعية والحطام الفضائي في العالم، بعد المحطة الموجودة في الصين منذ أسبوعين بتكلفة 900 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المحطة تهدف للتنبؤ مبكرًا بالظواهر الطبيعية ومتابعة ورصد الأقمار الاصطناعية وتتبع حطامها بعد انتهاء فترة خدمتها، وأن الأقمار الاصطناعية تسهم في تنمية المجتمع وخدمة البحث العلمي بكل قطاعاته.

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