غدًا.. ختام فعاليات معرض الكتاب القبطى

تختتم أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، غدًا السبت، 23 نوفمبر، معرض الكتاب القبطي الأرثوذكسي، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.



كان قد افتتح الأنبا موسى الأسقف العام للشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، معرض الكتاب القبطي، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية 5 نوفمبر الماضي، وتضمن المعرض مختلف دور النشر المتخصصة في الكتب القبطية.



وتضمن المعرض إصدارات الكنائس والأديرة ومعاهد الكنيسة اللاهوتية وكتب التراث الكنسي، التي تختتم غدًا.



وعلى صعيد آخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في الـ26 من نوفمبر الجاري، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالهم الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.