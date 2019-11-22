"شيء من هذا الغبار" على طاولة مكتبة مصر العامة

تنظم الجمعية المصرية للأدب المقارن، والحلقة المصرية لدراسات النوع والشعريات المقارنة، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبدالهادي، ندوة ثقافية لمناقشة ديوان "شيء من هذا الغبار"، وذلك يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساء، بمقر مكتبة مصر العامة.



تأتي الندوة بمشاركة الشاعر عاطف عبدالعزيز، والمتحدثون: الدكتور محمد سلامة، والدكتور أبواليزيد الشرقاوي، والدكتور نهاد راحيل.



ويصوّر الشاعر في الديوان، الذي يحمل عنوان "شيء من هذا الغبار"، اللحظة على شكل يوميات في القاهرة، داخلًا في تفاصيل عادات قاطنيها وحياتهم الخاصة وزواياها المعتمة.



يأتي ذلك ضمن الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تواجه الأفكار الظلامية وترفع الوعي، وتنشر المعرفة.