مصر تعزز مخزونها من السلع الأساسية بـ4 مليارات دولار خلال 2019

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن مصر عززت مخزونها من السلع الأساسية باستيراد كميات كبيرة من القمح والفول والأرز والذرة بقيمة تخطت الـ4 مليار دولار خلال العام الحالى، لافتًا إلى أن واردات هذه السلع ارتفعت إلى 4.2 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، مقابل 4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 200 مليون دولار خلال عام.



وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حديث حصلت عليه "الدستور"، أن مصر تعاقدت على استيراد كميات من القمح بقيمة 1.780 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 مقابل 1.612 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 167.6 مليون دولار خلال عام، كما ارتفعت واردات الفول العريض من 137.1 مليون دولار لـ 224.3 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، بزيادة قدرها 87.2 مليون دولار بنسبة ارتفاع 63.6% خلال عام.



كما أظهر التقرير، تضاعف واردات مصر من الأرز بنسبة تخطت الـ600% خلال عام فقط، بعد أن ارتفعت وارداتها من الأرز إلى 267.4 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 مقابل 36 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 231.3 مليون دولار خلال عام لسد العجز في كميات الأرز بالسوق المحلي.



وسجلت الواردات من الذرة الصفراء تراجعًا إلي حدود النصف لتبلغ 627.8 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 590.2 مليون دولار خلال عام بنسبة بلغت 48.5%، كما انخفضت واردات الشاي الأسود من 205.3 مليون دولار لـ165 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها، بنسبة انخفاض بلغت 19.6%.



وكان جهاز التعبئة والإحصاء، قد أعلن عن تراجع القيمة الإجمالية للواردات إلي 52.1 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وحتى أغسطس من عام 2019 مقابل 53 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قيمته 890.6 مليون دولار خلال عام.