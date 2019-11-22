اليوم.. الأنبا أغاثون يترأس اللقاء الأسبوعى بمطرانية مغاغة

يترأس الأنبا أغاثون، أسقف المغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، اللقاء العام لشعب الإيبارشية، مساء اليوم، بمطرانية مغاغة بالمنيا.



ومن المقرر أن يشارك بالحضور، عدد غفير من مجمع كهنة الإيبارشية، بالإضافة لحضور عدد غفير من شعب المنطقة.



ويتضمن اللقاء عدة فقرات متنوعة، منها فقرة للتراتيل الروحية، وفقرة يسأل فيها الشعب الحضور الأسقف، ويختتم اللقاء بكلمة روحية من الأنبا أغاثون.



على صعيد آخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في الـ25 من نوفمبر الجاري، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالهم الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.