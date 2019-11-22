إيبارشية بنى سويف تحتفل بسيامة القمص كيرلس زغلول

تحتفل إيبارشية بنى سويف للأقباط الأرثوذكس، بمرور 34 عامًا، على سيامة القمص كيرلس زغلول، راعى كنيسة السيدة العذراء مريم، باشمنت ناصر، ببني سويف.



وهنأت الإيبارشية القمص كيرلس بعيد سيامته، متمنيه له دوام الخدمة المثمرة، بعيد سيامته الـ34.



وكان قد سيم القمص كيرلس زغلول، كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء مريم، باشمنت، فى 22 نوفمبر عام 1985.



على صعيد آخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في 26 من نوفمبر الجاري، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.



