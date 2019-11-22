ميس حمدان تشعل "إنستجرام" بإطلالة كلاسيكية (صور)

شاركت الفنانة ميس حمدان، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة لها من إطلالتها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.



وظهرت "ميس" بإطلالة كلاسيكية، مرتدية فستانا طويلا مكشوف الأكتاف من اللون الأسود، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، معلقة عليها بقولها: "الأسود والأبيض دائمًا وابدًا المفضل عندي.. إنتو بتفضلوا ايه ؟"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت مساء الأربعاء الماضي، وسط حضور فني وإعلامي كبير، حصد خلاله المخرج شريف عرفة جائزة فاتن حمامة التقديرية، وحصدت الفنانة منة شلبي جائزة فاتن حمامة للتميز.