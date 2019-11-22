اليوم.. إيبارشية بنى سويف تطلق لقاءً لدراسة الكتاب المقدس

يترأس الأنبا غبريال، الأسقف العام لإيبارشية بنى سويف، اللقاء العام لدراسة الكتاب المقدس، مساء اليوم، بمطرانية بنى سويف للأقباط الأرثوذكس.



ومن المقرر أن يقوم الأنبا غبريال، بشرح وتفسير جزء من نصوص الكتاب المقدس على الشعب الحضور، ويشارك بفعاليات اللقاء عدد غفير من مجمع كهنة الإيبارشية بالإضافة لحضور عدد من شعب المنطقة.



وعلى صعيد آخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في الـ25 من نوفمبر الجاري، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.

