"مستقبل وطن" يطرح منافذ متحركة لبيع السلع بجنوب سيناء



أطلق حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة جنوب سيناء، منافذ متحركة "سيارة"، لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في عدد من المراكز بالمحافظة، تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم، برعاية جيفارا الجافي، أمين الحزب بالمحافظة.



وبدأت أمانة الحزب في مدينة شرم الشيخ، بتنظيم عدة منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وشهد المنفذ إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين على عملية الشراء.



وفى منطقة حي النور وتحديدًا أمام مسجد المصطفي، نجح عدد من أعضاء الحزب فى توفير سيارة لبيع المنتجات الغذائية بسعر مواحد 5 جنيهات على جميع المنتجات المعروضة "زيت - سكر - ارز - مكرونة".



وفي قرية الرويسات، وفر المهندس محمد عبدالله أمين المدينة، سيارة أخري لبيع المنتجات الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، تصل إلى 50%، وشهدت المنافذ المتحركة إقبالًا كبيرًا.

