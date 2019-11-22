الكنيسة تحتفل بالتذكار الشهرى لرئيس الملائكة "ميخائيل"

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد تذكار الملاك ميخائيل، رئيس الأجناد السمائية، وحسب الكنيسة الأرثوذكسية، رآه يشوع بن نون، أحد أنبياء العهد القديم، وهو بمجد عظيم، فجزع منه وخر ساجدًا له قائلًا:" هل لنا أنت أو لأعدائنا"، فقال "كلا بل أنا رئيس جند الله انظر، قد دفعت بيدك أريحا وملكها ".



الملاك ميخائيل- حسب الكتاب "السنكسار" الكنسى، هو رفيق القديسين يقويهم ويصبرهم حتى يكملوا جهادهم، ويحتفل بتذكاره وتوزع باسمه الصدقات فى اليوم الـ12 من كل شهر قبطى.



على صعيد آخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في الـ25 من نوفمبر الجاري، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.

