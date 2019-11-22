بشرى رفقة النجوم فى حفل عمرو دياب (صور)

شاركت الفنانة بشرى، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة لها من حفل الهضبة عمرو دياب المقام على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.



وظهرت "بشرى" في الصور، رفقة دينا الشربيني، أمينة خليل، إنجي وجدان، إنجي المقدم، رشا مهدي، إيمان العاصي، أيتن عامر، ليلى علوي، إلهام شاهين، كريم قاسم، أمير المصري، لبلبة، هند عبدالحليم، والهضبة عمرو دياب، معلقة عليها بقولها: "ليالى مهرجان القاهرة السينمائى الدورة ٤١ وحفل الهضبة عمرو دياب فى بالم هيلز".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة بشرى، كان مشاركتها في مسلسل "عوالم خفية" الذي عرض في موسم رمضان 2018، بطولة الزعيم عادل إمام، رانيا فريد شوقي، خالد أنور، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، أحمد وفيق، وصلاح عبدالله، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رامي إمام.