الخارجية تنظم زيارة لمجموعة من السفراء الأجانب لقناة السويس

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وعددًا من سفراء وممثلي الدول الإفريقية وسفير اليمن بمقر هيئة قناة السويس، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة والهيئة والاحتفالات بمرور ١٥٠ عامًا على افتتاح القناة السويس.



استعرض رئيس هيئة قناة السويس خلال اللقاء إمكانيات الهيئة التي تمكنها من تنفيذ مشروعات عملاقة فى وقت محدود وعلى مستوى عال من الكفاءة، وأعرب عن استعداد الهيئة لتبادل الخبرات والتعاون مع الدول الإفريقية والعربية الشقيقة، خاصةً فى مجال حشد التمويل للمشروعات الكبيرة وتنفيذها وإدارتها، على غرار تجربة الهيئة في حفر قناة السويس الجديدة والأنفاق أسفل القناة، فضلًا عن قدرتها على تنفيذ مشروعات جديدة فى هذه الدول، استنادًا إلى خبراتها المتنوعة وما يتوافر لديها من إمكانيات متطورة وآليات حديثة، وفقًا لأفضل المعايير الدولية.



من ناحية أخرى، أعرب سفير بوروندي باسم مجموعة السفراء الأجانب عن تقديرهم لدعوة رئيس هيئة قناة السويس، وإعجابهم الشديد بالمشروعات العملاقة التى تم تنفيذها فى قناة السويس في وقت قياسي بتمويل وأيادٍ مصرية، مشيدًا بالإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية.



كما أكد أهمية التعرف عن قرب على المشروعات التى تم تنفيذها فى محور قناة السويس وبحث سبل الاستفادة منها وتعزيز التعاون المشترك بين مصر وأشقائها فى الدول الإفريقية في إطارها.



