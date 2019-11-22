"السكة الحديد": لا صحة لوجود عطل بقطارات الوجه البحرى

أكدت هيئة السكة الحديد، أن حركة القطارات بالوجه البحري والقبلي تشهد انتظامًا ولا توجد أعطال على خط الوجه البحري كما أشيع، مؤكدة أن هناك متابعة مستمرة لحركة القطارات.



وأوضحت الهيئة، أن تأخيرات الوجه البحري بسبب الأعمال التي يشهدها الخط من تطوير وتحديث البنية التحية وليست لها علاقة بعطل فى أحد الجرارات، مشيرة إلى أن هناك تعليمات موجهة للسائقين بضرورة تهدئة السرعة فى المناطق التي تشهد أعمالًا، منعًا لوقوع حوادث.



وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات لعدم التأثير السلبي على المرفق، خاصة أن المرفق يخدم عددًا ضخمًا من جمهور الركاب.

