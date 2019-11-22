لحظات مفزعة.. اشتعال سيارة عقب اصطدامها بمحطة وقود (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يرصد لحظة اصطدام سيارة بمحطة للتزود بالوقود واشتعالها في إحدى مناطق تشاندلر في الولايات المتحدة.



وأظهر الفيديو، لحظة خروج خروج السيارة من المحطة لتعود وتصطدم بمحطة للوقود وبمركبة كانت تقف فيها، وبعد لحظات اندلعت النيران بمضخة البنزين والسيارة.



وأسرع الموجودون بالقرب من الحادث بإخراج السائقين من مركباتهم، وانتظار طواقم الإطفاء لإخماد الحريق، ولم تعلن الشرطة الأمريكية حتى الآن عن وجود أي إصابات أو حالات وفاة.