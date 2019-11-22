البابا تواضروس يهنئ وزيرة التضامن لتعيينها بمنصب رفيع بالأمم المتحدة

هنأ البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، لتعيينها لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.



وقال البابا تواضروس،: "يسرنى أن أهنئكم بمناسبة تعينكم لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وإن توليكم هذا المنصب الرفيع هو نتيجة لما هو مشهود لكم به محليًا ودوليًا من خبرة وكفاءة وتميز وهو فخر لكل مصرى".



وأضاف خلال بيان أصدره، الجمعة 22 نوفمبر،": ونحن إذ نهنئ أنفسنا بهذا النجاح وننضم لصفوف أبناء مصر الذين يشعرون ببالغ الفخر بمعاليكم كأحد أبناء مصر، الذين طالما تفوقوا فى المحافل الدولية ورفعوا اسم مصر خفاقًا".



وأختتم البابا تواضروس تهنئه لوزيرة التضامن الاجتماعى، بتمنى دوام النجاح والتوفيق لها.