إنشاء فرع دولى لجامعة بنها فى العبور

أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، موافقة مجلس الجامعة على إنشاء فرع دولي لجامعة بنها على جزء من أرض الجامعة بمدينة العبور، وذلك في إطار حرص جامعة بنها على الشراكة مع الجامعات المرموقة والمصنفة دوليا، وتلبية كل الاحتياجات التعليمية في ظل الانفتاح على العالم الخارجي والمنافسة الدولية.



وأشار السعيد في بيان، إلى موافقة المجلس أيضًا على رفع مساحة الأرض المخصصة للجامعة الأهلية الجاري إنشاؤها بالعبور من 20 فدانًا إلى 40 فدانًا.



ولفت إلى موافقة مجلس جامعة بنها على اعتماد "الشعارين" المقدمين من لجنة الهوية البصرية، برئاسة الدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفلى، عميد كلية الفنون التطبيقية، موضحًا أنه جاء الشعار الأول خاصًا بفرع الجامعة الدولي بالعبور، والثاني خاصًا بجامعة بنها الأهلية بالعبور.