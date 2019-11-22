ياسمين صبرى داخل حمام سباحة فى المالديف (صور)

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة لها في المالديف.



وظهرت "ياسمين" في الصور داخل حمام السباحة خلال عطلتها في جزر المالديف، مرتدية فستانًا طويلًا منقوشًا بالورود، واعتمدت على ترك شعرها منسدلًا على كتفيها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، كان مسلسل "حكايتي" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبدالناصر، ناهد رشدي، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسي، وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي.