فوائد تحققها مصر من إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"

ينطلق اليوم الجمعة، القمر الصناعي المصري للاتصالات (طيبة سات 1) إلى الفضاء من قاعدة بمدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، وتحصد مصر عدة فوائد من انطلاق القمر الجديد، ترصد "الدستور" أبرزها.



- تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.

- توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري.

- تغطية شاملة لبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.

- دفع عجلة التنمية بتوفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت واسعة النطاق للمناطق النائية والمنعزلة.

- دعم المشروعات التنموية بهذه المناطق.

- سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.



جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات أعلنت أن إطلاق "طيبة 1" تأتي في إطار تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030؛ مؤكدة أن التدشين يسهم في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري، وتوفير تغطية شاملة لبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي واستضافتها لوكالة الفضاء الإفريقية.



وأكدت أن إطلاق القمر سيُسهم في دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت واسعة النطاق للمناطق النائية والمنعزلة؛ من أجل دعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وكذلك سعيًا لسد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.



