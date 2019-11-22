29 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن، اليوم الجمعة، 29 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن ومغادرة سفينتين، توجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن.



كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين، وتوجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.



كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة وتوجد على الأرصفة 4 سفن.



وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.