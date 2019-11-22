إعلامي سعودي لـ"سفراء قطر": "أنتم دبلوماسيين ولا مهووسين جنسياً؟"

شن الإعلامي السعودي عبد العزيز الخميس، هجوما حادا على السفارة القطرية في لندن، بسبب قيام سفير قطري لدى لندن بمحاولة إجبار سيدة بريطانية في الخمسينيات من عمرها، على ممارسة الجنس وتنيظم حفلات جماعية للرذيلة.

وكتب "الخميس"، في تدوينة له على موقع "تويتر": "فشيلة، سفير وتلاحق امرأة تعمل عندك وحين ترفض تطلب منها تقديم بنتها لك، وزميلك يعزمها ويريد منها تنظيم حفلات جنسية وأن تسافر معه الى كوبا".

وتابع: "أنتم دبلوماسيين ولا مهووسين جنسياً، ما قد شفتوا أو تعاملتوا باحترام مع نساء؟، عيب يا سفارة قطر في لندن.. زين سوت فيكم الانجليزية واشتكتكم".

وكشفت صحيفة "تايمز"، البريطانية، اليوم الجمعة، عن فضيحة قطرية جديدة في سفارة الدوحة بلندن، ونشرت الصحيفة تقريرا بعنوان "دبلوماسيون في سفارة قطر يمارسون ضغوطا على موظفة بريطانية لممارسة الجنس"، موضحة أن موظفة تعرضت لمضايقات مستمرة من السفير فهد المشيري وصلت إلى مطالبات بممارسة الجنس معها، وذلك وفقا لما نشره موقع "بي بي سي عربية".

وقالت الموظفة ديان كينجسون، 58 عاما، وهي بريطانية نشأت في اليمن، للمحكمة كيف حاول السفير الضغط عليها لممارسة الجنس وعندما رفضت، وجه اهتمامه لابنتها التي كانت في التاسعة عشر حين ذلك، كما روت أن دبلوماسيا بارزا آخر ضغط عليها لتنظيم حفلات جنس جماعي والسفر معه إلى كوبا في عطلة.



